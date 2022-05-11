MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında ve evli mi?

Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında ve evli mi?

11.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike Öcalan kimdir sorusunun yanıtı, birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Mehmet Ali Erbil'in söylediği sözler sonrasında, magazin gündemini takip eden kişiler tarafından sorgulanan Melike Öcalan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında ve evli mi?

Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında ve evli mi?

Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in söylediği sözler sonrasında birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. İnternet üzerinden 'Melike Öcalan kimdir? Kaç yaşında ve evli mi?' gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Peki, Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında ve evli mi?

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Melike Öcalan 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamı olan Evin yağı reklamını çekti. Rama'nın reklamında, içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçildi ve 4 yıl boyunca Rama reklamlarında oynadı. Sonrasında 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı. İlk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı. İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı. Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı. 1996 yılında Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynamıştır.

melike öcalan kimdir

MELİKE ÖCALAN EVLİ Mİ?

2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş ancak 2008 yılında boşanmıştır.

MELİKE ÖCALAN'IN KARİYERİ

Tiyatro Oyunu :

2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu - Haldun Dormen Müzikali

2011 - Pir Sultan Abdal - SAKM ( Sadri Alışık Kültür Merkezi )

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Gulyabani (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Perihan) (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Aslı) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Şeyda) (TV Dizisi)

2007 - Kaptan (Pelin) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Ev Hapsi (Dilek) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Avukat Özlem) (TV Dizisi)

1998 - Karambol Kamil (TV Dizisi)

1998 - Erguvan Yılları (Ayfer) (TV Dizisi) (13 Bölüm)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta Nursel Ergin kimdir?Gelinim Mutfakta Nursel Ergin kimdir?
Son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutunSon hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun
Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğulduEve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Melike Öcalan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Akşener'den '35 milyon Suriyeli' açıklaması

Akşener'den '35 milyon Suriyeli' açıklaması

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Çok tartışılan karar! Serbest oldu...

Çok tartışılan karar! Serbest oldu...

Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'da Zafer Plaza'da bir iş yerinde göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Mafya karşıtı savcı baba olacağını öğrendiği gün katledildi

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.