Melis Sezen hırkasının önünü açtı! Göğüs dekoltesiyle mest etti

Bir dönemin efsane dizisi Sadakatsiz'de hayat verdiği Derin karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen şimdilerde Murat Ünalmış ile başrollerini paylaştığı Gülcemal dizisinde izleyicisiyle buluşuyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni alan Melis Sezen sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Melis Sezen bu defa araba içerisinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Hırkasının önünü açtığı iddialı tarzına beğeni yağdı. Melis Sezen göğüs dekoltesi ile adeta takipçilerini mest etti. Güzel oyuncuya takipçileri; 'Mükemmelsin', 'Bu ne güzellik', 'Bizi ateşe verdin' gibi yorumlarda bulundular.

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de düyaya geldi. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı

Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Melis Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı.

2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterine hayat verdi. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı.





