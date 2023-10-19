Melis Sezen'in eski hali sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Dansları, özel hayatı ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Melis Sezen bu defa eski haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar önceki bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Melis Sezen'in ilk rol aldığı dizisindeki görüntüsü herkesi şaşırttı.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu ise Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.

Güzel oyuncunun 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde lise bir genç kızı oynadığı hali ortaya çıktı. Sezen'in yüzündeki ufak değişiklikler dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncu doğal güzel olsa da çenesinde sivriltme işlemi yaptırdığı söyleniyor.

Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı.

2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı.

Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırdı.







