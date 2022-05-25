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Melis Sezen'in iç çamaşırı giymediği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

25.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen ödül töreninde sütyen giymediği için Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar tarafından eleştirilmişti. Kamuoyunda uzun süre gündem olan son paylaşımıyla ünlü oyuncu sosyal medyada gündeme oturdu.

Melis Sezen'in iç çamaşırı giymediği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen’in Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafete dair söylediği sözler günlerce konuşuldu ve büyük tepki çekti. Eski vekil açıklamasında “Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullandı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve finaline sadece bir bölüm kalan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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"RUHUMUZ NASIL İSTERSE ÖYLE..."

Birçok ünlü isim tarafından destek alan Melis Sezen, bir paylaşımda bulunarak, “Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…” notunu eklemişti.

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Güzel oyuncu, dizisindeki Derin karekterine veda eder etmez soluğu Bali’de aldı. Peş peşe fotoğraflar paylaşan güzel oyuncunun iç çamaşırı giymemesi sosyal medyada güden oldu.

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Melis'in paylaşımı EkşiSözlük'te 'Melis Sezen'in külotsuz fotoğrafını paylaşması' başlığıyla en çok konuşulan konu oldu.

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Melis Sezen
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