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Melis Sezen'in Marilyn Monroe hayali

08.03.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Melis Sezen, son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olmasıyla ilgili gazetecilerin, "Sizin oynamak istediğiniz tarihi bir karakter var mı?" sorusuna yanıt verdi. "Bergen' filmini çok merak ediyorum" diyen Sezen, "Ben de Marilyn Monroe'yu oynamayı çok isterim, iddialı olur ama iddiayı severim" ifadelerini kullandı.

Melis Sezen'in Marilyn Monroe hayali

Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisi için sahneye çıktı. Sakallıoğlu'nu izlemeye gelenler arasında oyuncu Melis Sezen ve annesi Nusel Sezen de vardı.

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Gösteriyi izlemeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki Sezen, "Yasemin'e gelmeyi uzun suredir bekliyordum ama set yoğunluğundan dolayı bir türlü fırsat olmadı. Bugün program bir anda değişti ve annem ile gösteriyi izlemeye geldik." dedi.

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"MARILYN MONROE'YU CANLANDIRMAYI ÇOK İSTERİM"

Melis Sezen, son dönemde biyografi filmlerinin ön planda olması üzerine gazetecilerin, "Sizin oynamak istediğiniz tarihi bir karakter var mı?" sorusuna ise "Bergen' filmini çok merak ediyorum. Ben de Marilyn Monroe'yu oynamayı çok isterim, iddialı olur ama iddiayı severim." yanıtını verdi.

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Melis Sezen
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