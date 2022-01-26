Melis Sezen: Kendimi kalıplara sokmayı sevmem

ALEM dergisi bu hafta içi içine sığmayan tam da olduğu gibi gözüken, işine gönülden bağlı olan Melis Sezen ile Çırağan Palace Kempinski Otel’de bir araya geldi. Motivasyonundan, hayallerinden ve hayata dair beklentilerinden bahsedilen dolu dolu bir sohbet gerçekleştirildi.

“OYUNCULUK BENİM HAYATIM O YÜZDEN DAHA YOLCULUĞUMUN BAŞINDA HİSSEDİYORUM”

Yoğun bir tempoda çalışan Melis Sezen’le hayatının nasıl gittiğini, birkaç sene önce bugünleri yaşamayı hayal edip etmediğini sorulduğunda şu şekilde ifade etti; “ Çok güzel gidiyor, vaktimi en mutlu olduğum yerde sette geçiriyorum. Tabii ki hayal ediyordum; her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oyunculuk benim hayatım o yüzden daha yolculuğumun başında hissediyorum kendimi. Bugüne kadar aldığım yol için de, öğrendiğim her şey için de sonsuz şükür duyuyorum.”

“AMA O AŞKTA BAŞKA BİR SEVİYEDE, KİMSE ONUNLA YARIŞAMAZ”

Melis Sezen’le şu anda dizide canlandırığı Derin karakterinin ne kadar ses getirdiğinden ve her bölüm seyirciyi farklı bir çılgınlık ile karşı karşıya getirdiğinden bahsedilirken, kendisinin bugüne kadar aşk için yaptığı en büyük çılgınlığın ne olduğu sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “ Derin’i çok seviyorum. Ona hayat verdiğim için ne kadar mutlu olduğumu, onunla ne çok şey öğrendiğimi anlatamam. Ama o aşkta başka bir seviyede. Kimse onunla yarışamaz.”

“KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN KISITLAMAYI VE KALIPLARA SOKMAYI SEVMEM”

Genç yaşında birçok farklı projeye imza atan Melis Sezen’in mutluluğu ve heyecanı yüzünden okunuyordu. Projeleriyle alakalı hisleri kendisine sorulduğunda şu şekilde ifade etti; “ Hepsi bambaşka yönlerimle tanışmamı, kendimi daha çok keşfetmemi ve bir oyuncu olarak her zaman daha çok öğrenmemi sağlıyor. Şimdi yeni yarışma programımız “Maska Kimsin Sen” de hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ve dedektif oluyorum. Kendimi hiçbir zaman kısıtlamayı ve kalıplara sokmayı sevmem, bu nedenle bambaşka bir platformda yeni bir yönümü daha keşfettiğim için çok heyecanlıyım.”

“AŞK HAYATIMIN HER YERİNDE”

Oyunculuğu ve kariyeri ile oldukça mutlu ve heyecanlı olan Melis Sezen’e aşk hayatıyla alakalı neler hissettiği, hayatının neresine konumlandırdığı sorulduğunda şu şekilde belirtti; “ Aşk hayatımın her yerinde. Onu kavram olarak sadece romantik anlamda kısıtlamıyorum.”

“TAM BİR SEVGİ KELEBEĞİ OLUYORUM”

Melis Sezen’le bir yandan kariyeri ile ilgili sohbet edilirken diğer bir yandan da aşk hayatı ile ilgili sohbete devam ediliyordu. Aşık olduğunda nasıl biri olduğu sorulduğunda şu sözleriyle ifade etti; “Bilmiyorum dışarıdan kendimi göremiyorum ama tam bir sevgi kelebeği oluyorum. Gülüşmeler, heyecanlar… Bir şeyler hissettiğim kişiyle fölrt etmeyi çok seviyorum. Hatta bence en güzeli çoğu insanın da aşkta en sevdiği kısımlardan biri olan o baştaki flört, heyecan, paslaşmalar…”



“BENİM DÜNYAMDA BUNA YER YOK”

Aldığı bir eleştiri veya duyduğu bir eleştiri karşısında nasıl bir tepkisi olduğu sorulduğunda Melis Sezen’e şu şekilde belirtti; “ Eleştiri işimizin bir parçası. Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı zaten yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak, işte burarada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok.”

“ARKADAN İŞ ÇEVRİLMESİ, YALAN SÖYLENMESİ VE SAMİMİYETSİZLİK”

Hayatı ve karakteriyle ilgili sohbete devam edilirken kendisinin hayatta en katlanamadığı ve asla affetmeyeceği şeyin ne olduğu sorulduğunda şu şekilde ifade etti; “Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi ve samimiyetsizlik”

