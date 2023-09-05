Melisa Aslı Pamuk sevgilisi Yusuf Yazıcı'nın teklifini bekletiyor! Bomba iddia

Son olarak "Ego" adlı dizide başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Yazıcı, birkaç hafta önce sosyal medya hesabından Pamuk'un fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.

İkilinin ayrı kalmak istemedikleri için sık sık bir araya geldiği Pamuk'un sevgilisini Türkiye'de bir takımla anlaşması yönünde baskı yaptığı iddia edilirken bomba bir iddia daha gündeme düştü.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasına göre; Fransa'nın Lille takımında top koşturan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etti. Ancak 32 yaşındaki güzel oyuncunun, kendisinden 6 yaş küçük futbolcu sevgilisine henüz cevap vermediği herkesi şaşırttı.

Güzel oyuncunun teklifi neden kabul etmediği ise bilinmiyor.



