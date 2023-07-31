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  4. Melisa Döngel'in deniz manzaralı lüks evi hayran bıraktı! Terasta bikiniyle güneşlendi

Melisa Döngel'in deniz manzaralı lüks evi hayran bıraktı! Terasta bikiniyle güneşlendi

31.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Taktikleri 2 ile izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel başarılı dizileri kadar aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Güzelliği ile büyük beğeni toplayan Döngel’in lüks evi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin terasta bikiniyle güneşlenmesi dikkat çekti.

Sefo ile ayrılığının ardından Sergen Yalçın ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu evinin terasında sere serpe uzanarak güneşlendi.

melisa-döngel-terasta-bikiniyle-güneşlendi

İstanbul’da yaşayan ünlü isim arkadaşıyla beraber güneşlendiği o anları “Bizim evin halleri” notuyla paylaştı.

melisa-döngel-lüks-evi-hayran-bıraktı

23 yaşındaki Melisa Döngel arkadaşının evinden yaptığı paylaşımlara ise “Melhome günlükleri” yorumunu yaptı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu sık sık gündelik yaşamına dair kareleri paylaşıyor.

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Döngel'in Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunuyor.

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