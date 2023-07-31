Melisa Döngel'in deniz manzaralı lüks evi hayran bıraktı! Terasta bikiniyle güneşlendi

Sefo ile ayrılığının ardından Sergen Yalçın ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Güzel oyuncu evinin terasında sere serpe uzanarak güneşlendi.

İstanbul’da yaşayan ünlü isim arkadaşıyla beraber güneşlendiği o anları “Bizim evin halleri” notuyla paylaştı.

23 yaşındaki Melisa Döngel arkadaşının evinden yaptığı paylaşımlara ise “Melhome günlükleri” yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu sık sık gündelik yaşamına dair kareleri paylaşıyor.

Döngel'in Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunuyor.



