Melisa Özmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü modacının 4 milyon liralık mücevheri çalındı

Melisa Özmen sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adını duyurmaya devam ediyor. 1 Ocak 2001 doğumlu olan ünlü isim, aynı zamanda moda sektöründe de rol oynuyor. Melisa Naz Özmen’in evine dün akşam saatlerinde hırsız girmiş ve yaklaşık 4 milyon liralık soygun gerçekleştirmişti. Bu duruma üzülen ünlü sima, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi. Peki moda sektöründe tanınan isimlerden birisi olan Melisa Özmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

MELİSA ÖZMEN KİMDİR?

Melisa Naz Özmen 1 Ocak 2001 doğumludur. Nişantaşı Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan isim, Bonne Vie dergisinde köşe yazarlığı yapıyor. Kendi köşesi olan “Melisa’nın Moda Dünyası” ile moda sektörüne yön vermeye devam ediyor. Aslen İstanbullu olan Melisa Özmen Oğlak burcudur. Ünlü modacının sosyal medya paylaşımları da rekorlar kırıyor. Genç yaşına rağmen moda cemiyetinde önemli bir yer edinen Melisa Özmen, takipçileri tarafından da oldukça seviliyor. İnstagram üzerinde 1 milyon aktif takipçiye erişen ünlü isim, aynı zamanda derneklerde ve sosyal yardımlarda da bulunuyor.

