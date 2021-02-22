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Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrol

22.02.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrol

Atiye'deki cesur sahnelerle tanınan Melisa Şenolsun yeni bir dizi anlaşması yaptı. Melisa Şenolsun ekranlara Star dizisiyle dönüyor.

Yakın zamanda sevgilisi Umut Evirgen'in yönettiği filmde Belçim Bilgin, Levent Üzümcü, Bora Akkaş ve Esra Ruşan gibi ünlü oyuncularla kamera karşısına geçen Melisa Şenolsun, dizi setlerine dönüyor.

Güzel oyuncu BKM'nin Exxen için hazırladığı 'Star' dizisinde başrol oynayacak. Hakan Bonomo'nun yazdığı 8 bölümlük dizi "Bütün ışıklar üzerindeyken kimse seni göremez" sloganıyla çekilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bertan Başaran'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide gündüzleri oyunculuk yapan, geceleri ise seri katile dönüşen Yasemin'in hikâyesi anlatılacak.

Melisa Şenolsun'un hayat vereceği Yasemin acımasızca bir kediyi öldüren ya da gözünü kırpmadan bir kadına kıyan adamları öldürecek.

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