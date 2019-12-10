Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Cesur dekolteli elbisesiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Melisa Şenolsun, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı.

CESUR KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, dekolteli kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.

KÜVETTE POZ VERDİ

Melisa Şenolsun bu sefer de küvette poz verdi. Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi.

23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı. (Gecce)





