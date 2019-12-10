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Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Atiye dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Melisa Şenolsun, kıyafetleriyle küvete girerek poz verdi. Genç oyuncunun pozları ise sosyal medyayı salladı.

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Cesur dekolteli elbisesiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Melisa Şenolsun, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı.

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CESUR KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, dekolteli kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.

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KÜVETTE POZ VERDİ

Melisa Şenolsun bu sefer de küvette poz verdi. Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi.

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23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı. (Gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun küvet pozu

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
AFFERİN ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR GENÇ KIZLARA GÜZEL ÖRNEKSİNİZ BRAVO DEVAM EDİN BANYO EDERKEN TUVALETE GİRERKENDE POZ VERİN YAZIK BE ..
@strider_narsil PARA BABABALARI ÖYLE İSTİYOR.
ünlü olmak icin her bir edepsizligi yapin ahlaksiz pislikler sizi
KIZ MELİSA SEN HEPTEN ÜRYAN KALMIŞSIN!
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