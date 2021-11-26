Melodi Elbirliler hamile mi? Yanıt Arda Türkmen'den geldi

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, 22 Eylül'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftten Elbirliler, 31 yaşına bastı.

Sosyal medya fenomeni, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş'taki bir otelde kutladı. Organizasyondan fotoğraflar Instagram'da paylaşıldı.

HAMİLE Mİ?

Gri ve siyah payetli bir elbise giymeyi tercih eden Melodi Elbirliler, arkadaşı Cansu Coşkunseda ile verdiği bu pozu da yayınladı. Gönderide Elbirliler'in elini karnına koyduğu ve göbeğinin belirginleştiği görüldü. Bu fotoğraf sonrası Melodi Elbirliler'in hamile olduğu yönündeki iddialar ortaya atıldı.

İddialara yanıt ünlü şeften geldi. Fatih Altaylı'nın programına katılan Arda Türkmen açıklamasında şunları söyledi: Olsaydı biz de sevinecektik ama yalan. Nereden çıkıyor böyle şeyler bilmiyorum. Belki de yazan iyi niyetli düşünüyor.



