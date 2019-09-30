Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlar

Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Ömer Uslukaya, meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

1-“MAMOGRAFİ KANSER YAPAR”

Yanlış. Halk arasında mamografinin kansere neden olduğu şeklinde bir inanış bulunmaktadır. Ancak bunun gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü mamografi çekiminde uygulanan radyasyon düzeyi çok düşüktür. Bununla birlikte mamaografi hastalığın teşhisi ve seyri esnasında doktora önemli bilgiler verir. Genç yaşta da istenebilir ancak memenin genç yaştaki yapısal özelliklerinden dolayı yeterli bilgi alınamayabilir.

2- “DOĞUM YAPMIŞ KADINLARDA MEME KANSERİ OLMAZ”

Yanlış. Doğum yapmak veya çocuğu emzirmek meme kanserine karşı riski azaltabilmektedir. Ancak doğum yapmak veya emzirmek meme kanserine karşı tam bir koruma sağlamamaktadır.

3- “MEMEDEKİ KİTLEDEN PARÇA ALDIRMAK (BİYOPSİ) EĞER KİTLE KANSERSE YAYILMASINA YOL AÇAR”

Yanlış. Kitleden parça aldırmak yani biyopsi işlemi yaptırmak kanserin tanısını koymada en güvenilir yoldur. Ayrıca kanserin türü ve birtakım özellikleri hakkında doktora önemli bilgiler verir. Bu bilgiler tedavi sürecinde çok önemlidir. Biyopsi işleminin kanserin yayılmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.