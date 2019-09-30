Meme kanserinde elle muayeneyi ihmal etmeyin! Meme kanserine karşı 8 etkili yöntem

Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Acıbadem Üniversitesi Meme Araştırma Enstitüsü Başkanı ve Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras “Erken tanı tedavi başarısını yüzde 85’lere çıkarıyor. Bununla birlikte bazı önlemlerle meme kanserinden korunmak mümkün. Ancak tüm önlemler alınsa bile, gerek genetik faktörler, gerekse henüz bilmediğimiz birçok genler nedeniyle yine de meme kanseriyle karşılaşabiliyoruz. O nedenle mutlaka doktor kontrolleri ve tarama testleri ihmal edilmemeli” diyor. Prof. Dr. Cihan Uras, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, meme kanserine karşı 8 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN

Sigara ve alkol kullanımı riski artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Günde bir buçuk kadeh ve ya daha çok alkol tüketimi meme kanseri riskini alkol kullanmayan kadınlara göre iki kat artırıyor.

HORMON İLAÇLARINI DOKTOR KONTROLÜNDE KULLANIN

Menopoz döneminde uzun süre hormon tedavisi görmek meme kanseri riskini artırırken, risk artışı hormon kullanımını bıraktıktan 5 yıl sonra kullanmayan kadınların seviyesine iniyor. Doğum kontrol ilaçları da 10 yıl kullanıldığında riski artırırken, ilacı bıraktıktan sonra risk geriliyor. Hormon kullanmanız zorunluysa meme uzmanı tarafından memeniz değerlendirildikten sonra tedaviye başlayın ve kontrol altında olun.