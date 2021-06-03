Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni poz! Beşinci kemoterapiyi geride bıraktı!

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseri ile mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde rol lan Ergüder, geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklayarak, hayranlarını korkutmuştu. Ancak tedavisine devam eden ünlü oyuncu son halini paylaşarak iyiyim mesajı verdi.

İYİYİM MESAJI VERDİ

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle rol aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisinden ayrılan 43 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerine iyiyim mesajı verdi. Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder’le bir fotoğrafını paylaşan Canan Ergüder, “Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Takipçilerinden Ergüder'e onlarca yorum yapıldı.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Faika adında bir ablası vardır. Annesinin adı Rukiye Ergüder, babası siyasi bilimler profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Üstün Ergüder‘dir. Çocukluğunda 4 yaşından itibaren 10 sene Bale eğitimi aldı. İlk okula Şişli Terakki’de başladı. Sonra babası Syracuse Üniversitesi’ne öğretmen olarak gidince 1 sene de orada okudu. Seneye İstanbul’a döndüler. İlkokuldan sonra Işık Lisesi’ne başlar hazırlık sınıfından sonra geçtiği Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandı. Bir sene burada okudu ama okulu bırakıp ABD‘ye gitti.