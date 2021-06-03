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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni poz! Beşinci kemoterapiyi geride bıraktı!

03.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara dizisinde Feriz karakteriyle ekranlarda boy gösteren Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Şu sıralar meme kanseri ile mücadele eden oyuncu son halini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu yayınladığ fotoğrafın altına beşinci kemoterapi bitti notunu düştü.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni poz! Beşinci kemoterapiyi geride bıraktı!

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseri ile mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde rol lan Ergüder, geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklayarak, hayranlarını korkutmuştu. Ancak tedavisine devam eden ünlü oyuncu son halini paylaşarak iyiyim mesajı verdi.

İYİYİM MESAJI VERDİ

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle rol aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisinden ayrılan 43 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla sevenlerine iyiyim mesajı verdi. Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder’le bir fotoğrafını paylaşan Canan Ergüder, “Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Takipçilerinden Ergüder'e onlarca yorum yapıldı.

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Faika adında bir ablası vardır. Annesinin adı Rukiye Ergüder, babası siyasi bilimler profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Üstün Ergüder‘dir. Çocukluğunda 4 yaşından itibaren 10 sene Bale eğitimi aldı. İlk okula Şişli Terakki’de başladı. Sonra babası Syracuse Üniversitesi’ne öğretmen olarak gidince 1 sene de orada okudu. Seneye İstanbul’a döndüler. İlkokuldan sonra Işık Lisesi’ne başlar hazırlık sınıfından sonra geçtiği Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandı. Bir sene burada okudu ama okulu bırakıp ABD‘ye gitti.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den

Amerika Birleşik Devletlerinde önce Amerika’da Lancaster’daki Franklin and Marshall College‘da 4 sene Sosyoloji ve Tiyatro okudu sonra New York Actors Studio Drama School’da oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Bir yandan garsonluk yaptı. Ayrıca LAMDA‘da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atolyesine katıldı. Devam ettiği Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis’in kurmuş olduğu Actors Studio‘nun hayat boyu üyeliğini 2003 yılında kazandı. 2005 yılında ABD’de okul arkadaşı Chris Burke ile evlendi ve çalışma iznini aldıktan sonra uzun sene para kazanmadığı tiyatro oyunları ve filmlerde oynadı. Bir yandan da garsonluğa devam etti.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den

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Meme kanseri Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder
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