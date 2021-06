Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni poz! Beşinci kemoterapiyi geride bıraktı!

Amerika Birleşik Devletlerinde önce Amerika’da Lancaster’daki Franklin and Marshall College‘da 4 sene Sosyoloji ve Tiyatro okudu sonra New York Actors Studio Drama School’da oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Bir yandan garsonluk yaptı. Ayrıca LAMDA‘da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atolyesine katıldı. Devam ettiği Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis’in kurmuş olduğu Actors Studio‘nun hayat boyu üyeliğini 2003 yılında kazandı. 2005 yılında ABD’de okul arkadaşı Chris Burke ile evlendi ve çalışma iznini aldıktan sonra uzun sene para kazanmadığı tiyatro oyunları ve filmlerde oynadı. Bir yandan da garsonluğa devam etti.