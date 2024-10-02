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  4. Meme kanserini yenmişti! Deniz Uğur ameliyat masasına yattı! Hastane odasından paylaştı

Meme kanserini yenmişti! Deniz Uğur ameliyat masasına yattı! Hastane odasından paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.10.2024 16:14
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Daha önce meme kanserini yenen ünlü oyuncu Deniz Uğur, vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin aniden büyüdüğünü, artık masum olmadığını açıklamıştı. Uğur bu sabah ameliyat masasına yattı. Ünlü isim ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Meme kanserini yenmişti! Deniz Uğur ameliyat masasına yattı! Hastane odasından paylaştı

Adını Feriha Koydum, Sahte Prenses, Zalim İstanbul, Bir Deli Sevda ve Yağmur Zamanı gibi birçok başarılı projede rol alan Deniz Uğur, dün Instagram hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi.

Uğur, vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve artık masum olmadığını açıklayarak açık ameliyata gireceğini duyurdu.

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AMELİYAT MASASINA YATTI

Deniz Uğur bu sabah ameliyat masasına yattı. Hastane odasında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından peş peşe yayınlayan Uğur, sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi:

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"Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir. Detaylı pataloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde, iyi huylu görünüyor."

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"Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağ olsunlar bana çok büyük moral verdi. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum."

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Deniz Uğur
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