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Menajerimi Ara 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Youtube fenomeni Ender Gözü Menajerimi Ara dizisinde!

DİZİ HABERLERİ  | 07.08.2020 00:25 | Son Güncelleme

Menajerimi Ara dizisi 1. bölümden 2. ön izleme yayınlandı. Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent uyarlaması olan Menajerimi Ara dizisinde Youtuber’ların dünyasına gönderme yaptığı yeni görüntüler yayınlandı. Star TV’de başlayacak diziden yayınlanan yeni görüntülerde Çınar (Fatih Artman) karakterinin, kaybettiği yıldız oyuncusu yerine oyuncu aradığı sahneye Youtube fenomeni Ender Gözü konuk oldu. Peki Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler?

Oyuncular ve menajerlerin ışıltılı hayatının perde arkasını aralamaya hazırlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisinin Kalt’ın ‘Kirli Konuşmalar’ serisindeki oyuncularından Ender Gözü’yü konuk ettiği sahneler yayınlandı.

Çınar (Fatih Artman) karakterinin kaybettiği yılyenneler, menajerlerin oyuncu arayışlarına esprili bir dille yaklaşarak onların dünyasına dair ipuçları veriyor.

Menajerimi Ara, Eylül'de sürpriz oyuncularıyla Star Tv’de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin her bölümünde ünlü bir oyuncu kendi kimliğiyle rol alacak.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Menajerimi Ara'nın oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizide, sinema sektöründe çalışmak isteyen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kendini menajerlerin hırs ve rekabet dolu dünyasının içinde bulmasıyla başlayan hikayesi anlatılıyor.
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MENAJERİMİ ARA KONUSU

Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarına tanık olacağımız dizide, seyirciyi bir çok sürpriz bekliyor.

Menajerimi Ara

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.
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‘Menajerimi Ara’ çok yakında Star’da başlıyor.

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