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Menajerimi Ara 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'da Aydan Şener ve Serdar Ortaç sürprizi!

25.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Yapım imzalı 'Menajerimi Ara'dan yeni tanıtım paylaşıldı. Dicle (Ahsen Eroğlu) ve Barış'ın (Deniz Can Aktaş) tekrar bir araya geldiği tanıtımda, Ceyda (Özge Borak) ajanstakileri göndermeye dair çalışmalarının başladığının haberini Serkan'a (Serhat Teoman) veriyor. Usta sanatçı Aydan Şener yıllar sonra setlere Menajerimi Ara'yla dönerken, sevilen sanatçı Serdar Ortaç bir kez daha ilgiyle takip edilen diziye konuk oluyor.

Pazar günlerinin sevilen dizisi 'Menajerimi Ara'nın Aydan Şener ve Serdar Ortaç'ın konuk olduğu 31. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

Menajerimi Ara 31. Bölüm 1. Tanırım (1)

Tanıtımda Feris (Canan Ergüder) ve Dicle'nin bir proje konusunda Aydan Şener'i ikna etmek için verdiği çaba dikkat çekerken, yeni şarkıları için ilham bulmakta güçlük çeken Serdar Ortaç ve menajeri Çınar (Fatih Artman) kendilerini bir maceranın içinde buluyor.

Menajerimi Ara 31. Bölüm 1. Tanırım (8)

Ajanstakileri göndermek için Ceyda'ya ortaklık teklif eden Serkan, Ceyda'nın bu amaca yönelik çalışmalarını başlatmasından memnun olurken Barış'ın yaşadığı bunalımın ardından Dicle'ye karşı ördüğü duvarları yıkması genç aşıkları tekrar bir araya getiriyor.

Menajerimi Ara 31. Bölüm 1. Tanıtım (2)

Aydan Şener (1)
Serkan'ın Feris'i götürdüğü boş ev akıllarda soru işaretleri yaratırken ikilinin yakınlaştığı sahneler izleyicilere romantik anlar yaşatacak.

Menajerimi Ara 31. Bölüm 1. Tanıtım (4)

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu bir araya getiren 'Menajerimi Ara' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de!

Menajerimi Ara 31. Bölüm 1. Tanıtım (5)

Menajerimi Ara 31. Bölüm 1. Tanıtım (6)

Menajerimi Ara 31. Bölüm 1. Tanıtım (7)

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Anahtar Kelimeler:
Aydan Şener Serdar Ortaç
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