Menajerimi Ara 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'da Aydan Şener ve Serdar Ortaç sürprizi!

Pazar günlerinin sevilen dizisi 'Menajerimi Ara'nın Aydan Şener ve Serdar Ortaç'ın konuk olduğu 31. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda Feris (Canan Ergüder) ve Dicle'nin bir proje konusunda Aydan Şener'i ikna etmek için verdiği çaba dikkat çekerken, yeni şarkıları için ilham bulmakta güçlük çeken Serdar Ortaç ve menajeri Çınar (Fatih Artman) kendilerini bir maceranın içinde buluyor.

Ajanstakileri göndermek için Ceyda'ya ortaklık teklif eden Serkan, Ceyda'nın bu amaca yönelik çalışmalarını başlatmasından memnun olurken Barış'ın yaşadığı bunalımın ardından Dicle'ye karşı ördüğü duvarları yıkması genç aşıkları tekrar bir araya getiriyor.



Serkan'ın Feris'i götürdüğü boş ev akıllarda soru işaretleri yaratırken ikilinin yakınlaştığı sahneler izleyicilere romantik anlar yaşatacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu bir araya getiren 'Menajerimi Ara' yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de!



