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Menajerimi Ara 6. bölümde Boran Kuzum sürprizi! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2020 20:00 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen ve hafta ünlü oyuncuların konuk olarak rol aldığı Menajerim Sensin'in 6. yeni bölümünde, başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu’yla beraber son dönemin genç yeteneklerinden Boran Kuzum konuk oyuncu olarak yer alacak.

Menajerimi Ara 6. bölümde Boran Kuzum sürprizi! Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hikayesinde birçok sevilen ismi senaryoya dahil eden Menajerimi Ara birbirinden ünlü ve sevilen isimleri ekrana getirmeye devam ediyor. Ünlülerin hayatlarını, onların menajerlerinin gözünden anlatan diziye önümüzdeki bölüm ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Boran Kuzum'un konuk olacak.

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Rıza Kocaoğlu’nun ‘Çukur’ dizisindeki karakteri Aliço’dan sıyrılamadığı, dizi karakterini kendiyle bütünleştirdiği sahnelerin yayınlandığı yeni tanıtımın ardından Boran Kuzum’un diziye konuk olduğu açıklandı.

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Boran Kuzum, Menajerimi Ara’da ters köşe bir hikaye ile izleyenleri kahkahaya boğacak.

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Menajerimi Ara, yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de Star’da.

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