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Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 17:56 | Son Güncelleme

Menajerimi Ara Barış karakteri ile dikkatleri üstüne geçen Deniz Can Aktaş araştırılmaya başladı. Şimdi dizinin izleyicileri tarafından Menajerimi Ara Barış kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında?

Televizyon ekranlarına yeni bir soluk getiren Menajerimi Ara dizisi nedeniyle Deniz Can Aktaş araştırılmaya başladı. Canlandırdığı Menajerimi Ara Barış karakteriyle büyük ilgi gören ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çeken Deniz Can Aktaş kaç yaşında sorusu sorulan ünlüler arasında bulunuyor. Peki, Deniz Can Aktaş ve sevgilisi kim? İşte merak edilen Menajerimi Ara Barış kimdir sorusunun yanıtı...

Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında?

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş Menajerimi Ara dizisinde rol almasıyla beraber televizyon izleyicilerinin çok daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Deniz Can Aktaş kaç doğumlu sorusu sıklıkla soruluyor. 28 Temmuz 1993 doğumlu olan Deniz Can Aktaş yaş olarak şu an 27 yaşında. Aynı zamanda oyuncunun hayranları tarafından Deniz Can Aktaş burcu da oldukça merak ediliyor. Doğum tarihine göre ünlü oyuncunun burcu Aslan burcudur. Deniz Can Aktaş nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü oyuncunun İstanbul doğumlu olduğu bilinenler arasında. Deniz Can Aktaş aslen nereli konusunda ise ünlü ismin Kastamonu İnebolu olduğu biliniyor.

Deniz Can Aktaş dizi olarak daha önce çok sayıda yapımda rol aldı ancak özellikle Avlu dizisinde canlandırdığı Alp karakteriyle büyük beğeni topladı. İlk defa kameraların karşısına 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı Seçkin karakteriyle çıkan ünlü isim, sonrasında Hayat Bazen Tatlıdır ve Neredesin Birader gibi yapımlarda rol aldı. Deniz Can Aktaş oynadığı diziler arasında son olarak 2019 yılında ekranlara gelen Aşk Ağlatır dizisi bulunuyor. Deniz Can Aktaş boyu da oldukça merak ediliyor. 178 cm boyunda olan oyuncu, aynı zamanda 75 kilo.

Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında?

Aynı zamanda oyuncu Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu. Deniz Can Aktaş sevgilisi konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte ünlü ismin adının bir dönem Aylin Engör ile anıldığı biliniyor. Ünlü ismin Instagram hesabında güncel olarak 632 bin takipçi bulunuyor. Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi kazanan Aktaş, yeni dizisindeki başarılı performansıyla da çok daha fazla insan tarafından beğeni kazanacak gibi görünüyor.

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