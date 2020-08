Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında?

Televizyon ekranlarına yeni bir soluk getiren Menajerimi Ara dizisi nedeniyle Deniz Can Aktaş araştırılmaya başladı. Canlandırdığı Menajerimi Ara Barış karakteriyle büyük ilgi gören ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çeken Deniz Can Aktaş kaç yaşında sorusu sorulan ünlüler arasında bulunuyor. Peki, Deniz Can Aktaş ve sevgilisi kim? İşte merak edilen Menajerimi Ara Barış kimdir sorusunun yanıtı...

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş Menajerimi Ara dizisinde rol almasıyla beraber televizyon izleyicilerinin çok daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Deniz Can Aktaş kaç doğumlu sorusu sıklıkla soruluyor. 28 Temmuz 1993 doğumlu olan Deniz Can Aktaş yaş olarak şu an 27 yaşında. Aynı zamanda oyuncunun hayranları tarafından Deniz Can Aktaş burcu da oldukça merak ediliyor. Doğum tarihine göre ünlü oyuncunun burcu Aslan burcudur. Deniz Can Aktaş nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Ünlü oyuncunun İstanbul doğumlu olduğu bilinenler arasında. Deniz Can Aktaş aslen nereli konusunda ise ünlü ismin Kastamonu İnebolu olduğu biliniyor.