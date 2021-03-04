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Menajerimi Ara'da Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay sürprizi! Menajerimi Ara 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

04.03.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Menajerimi Ara'ya, bu hafta iki ünlü isim konuk oluyor. Menajerimi Ara’ dizisinin Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay’ın konuk olduğu 28. bölümden ilk tanıtım yayınlandı.

‘Menajerimi Ara’ dizisinin 28. bölümünden yayınlanan tanıtımla diziye Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay’ın konuk olduğu duyuruldu. Tanıtımda; Dicle, Barış ve Ömer (Doğaç Gözüdeli) cephesindeki gerilimler hız kesmeden devam ederken, Kıraç (Barış Falay) Dicle’ye olan güvenini dile getiriyor.

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Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) Barış’ı (Deniz Can Aktaş) tüm yaşananların ardından kariyerine odaklanması için ikna edip film görüşmesine götürdüğü sırada ikiliyi tatsız bir sürpriz karşılıyor.

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Serkan (Serhat Teoman) Feris’e (Canan Ergüder) yaklaşabilmek için Çınar’dan (Fatih Artman) yardım isteyerek Feris’in doktor kontrolüne gidiyor.

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Ajansın karşı karşıya kaldığı tazminat davasından kurtulmak için iş birliği yapan Ego ekibinin bulduğu çözüm ise izleyenleri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

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Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!

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Anahtar Kelimeler:
Şenay Gürler
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