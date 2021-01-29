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Menajerimi Ara'da Serdar Ortaç sürprizi! Menajerimi Ara 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

29.01.2021 22:37 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta sürpriz isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne, Gülben Ergen'in yanı sıra ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da konuk olacak.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 31 Ocak Pazar günü ekrana gelecek olan 23. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Serhat Teoman, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Gülben Ergen ile Oral Özer'in yanı sıra ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da konuk olacak.

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MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dicle’nin evinde yaşadığı beklenmedik olay herkesi telaşlandırırken Serkan’ın Gülben Ergen için istediği toplantı herkesi bir araya getirir.

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Gülben Ergen’in çözülmesi gereken karışık programı için EGO Ajans ilk kez takım halinde çalışır.
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Feris’in oyuncusunun sette yaşadığı gerginlikler işlerin karışmasına sebep olur. Çınar’ın daha önce Gökçe Bahadır için ayarladığı filmlerin sözleşme ihlali EGO Ajans’ın geleceğini tehlikeye atarken, Kıraç Serkan’la ilgili araştırmalarına devam eder. Çınar bir yandan Serdar Ortaç, diğer yandan Gökçe Bahadır meselesi ile ilgilenirken, aldığı sürpriz kararla Serkan'ın karşısına çıkar. Feris yaşadıklarının etkisiyle hiç beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Çınar'ın öğrenecekleri ise herkesi çok şaşırtacaktır.

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