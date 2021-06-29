MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

Menajerimi Ara dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

29.06.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisi final yaparak ekrana veda ediyor. Bir menajerlik ajansındaki menajerlerin yaşadıkları olayları konu alan Menajerimi Ara'nın final tarihi de belli oldu.

Menajerimi Ara dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

Yabancı yapım 'Call My Agent' dizisinin Türkiye uyarlaması olarak çekilen buluşan Menajerimi Ara dizisi final yapmaya hazırlanıyor.

Menajerimi Ara 41. Bölüm 2. Tanıtım (5)
Star TV ekranlarında büyük bir heyecanla yayınlanmaya başlayan ancak istenildiği gibi devam etmeyen dizinin reytinglerinde düşüş yaşanmıştı.

Menajerimi Ara 43. Bölüm Tanıtım (2)

27 Haziran Pazar günü 43. bölümü ile ekrana gelen Menajerimi Ara, 45. bölümüyle final yapacak. Menajerimi Ara'nın final bölümü 11 Temmuz Pazar akşamı yayınlanacak.

Menajerimi Ara 43. Bölüm 2. Tanıtım (3)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Menajerimi Ara'nın resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda da dizinin 45. bölümde final yapacağı açıklandı. Resmi hesaptan şu paylaşım yapıldı:,

"Star Tv’de ekrana gelen “Menajerimi Ara” dizimiz 45. bölüm itibariyle finalini yapıyor. Dışardan bakıldığında çok ışıltılı görünen sektörümüzün zorluklarına, menajerlik dünyasına, kamera arkasında olan bitenlere, bilinmeyenlere, dedikodulara, zaman zaman dertlere, elimizden geldiğince değinmeye çalıştık. Bu süreçte bize destek olan başta oyuncu dostlarımızın; yapımcı, yönetmen, senarist, senaryolarda ismi ve bahsi geçen yetenekli arkadaşlarımızın anlayışlarına ve Ego Ajans’a gelen tüm egosuz konuk oyuncularımıza da çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki haftalarca bizi izleyen seyircilerimiz de en az bizim kadar keyif almıştır. Kamera arkası ve önündeki tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür ederiz. THE END."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü isimler 'Elmalı Davası' kararına isyan etti!Ünlü isimler 'Elmalı Davası' kararına isyan etti!
Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...
Ada Masalı nerede çekiliyor?Ada Masalı nerede çekiliyor?
Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada gündem olan dava için bakanlıktan açıklama

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Ne yaptılarsa olmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.