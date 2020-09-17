MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara dizisinde İrem Derici sürprizi! Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Menajerimi Ara dizisinde İrem Derici sürprizi! Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2020 00:36 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara'nın 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak rol aldığı Menajerimi Ara'nın 5. bölümündeki isim ise şarkıcı İrem Derici olacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümümden ilk fragman yayınlandı. Her hafta ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde ünlü şarkıcı İrem Dermici konuk oluyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız isimlerin hırs, rekabet, hayal kırıklıkları ve umutlarla dolu hayatlarını yakından izleme fırsatı sunan Ay Yapım imzalı dizi ‘Menajerimi Ara’, yayınlanan 4.bölümüyle yine Salı gecesinin en çok izlenen dizisi oldu. Bölümün konukları Demet Akbağ, Melisa Şenolsun ve Edis’in eğlenceli sahneleri diziye renk katarken bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımından İrem Derici sürprizi geldi.

Kıraç’ın (Barış Falay) ajanstan ayrılma haberi ile büyük bir krizle biten bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımında bölüme konuk olan İrem Derici’nin sahnesi izleyenleri kahkahalara boğdu. Kıraç’ın ajanstan ayrılma haberi Ego Ajans’ta herkesi hayal kırıklığına uğratırken haberin ortaya çıkmasına sebep olan kişinin Dicle oluşu Kıraç’ı şaşırtır. Diğer tarafta Barış’ın (Deniz Can Aktaş) Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) evinde kaldığı geceki ikilinin yakınlaşma sahnesi ise izleyiciye romantik anların sinyalini veriyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği, Ali Bilgin’in yönettiği, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın senaryosunu yazdığı ‘Menajerimi Ara’ her Salı saat 20.00’de Star TV’de izleyicilerle buluşuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ilk defa TV'deTürkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ilk defa TV'de
Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öğretmen yeni sezon ne zaman başlıyor? Vurulan Akif'e ne oldu?
Öğretmen dizisi ekrana böyle dönüyor!
Sen Çal Kapımı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'dan şoke eden Serkan itirafı! Sen Çal Kapımı 10. son bölümde neler oldu?
Sen Çal Kapımı'da şoke eden itiraf!
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ne zaman çekildi?
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ilk defa TV'de
Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 17. son bölümde neler oldu?
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı dizisi sosyal medyayı salladı! Masumlar Apartmanı 1. bölüme damga vuran çöp ev sahnesi!
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.