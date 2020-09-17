Menajerimi Ara dizisinde İrem Derici sürprizi! Menajerimi Ara 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümümden ilk fragman yayınlandı. Her hafta ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak rol aldığı Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde ünlü şarkıcı İrem Dermici konuk oluyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız isimlerin hırs, rekabet, hayal kırıklıkları ve umutlarla dolu hayatlarını yakından izleme fırsatı sunan Ay Yapım imzalı dizi ‘Menajerimi Ara’, yayınlanan 4.bölümüyle yine Salı gecesinin en çok izlenen dizisi oldu. Bölümün konukları Demet Akbağ, Melisa Şenolsun ve Edis’in eğlenceli sahneleri diziye renk katarken bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımından İrem Derici sürprizi geldi.

Kıraç’ın (Barış Falay) ajanstan ayrılma haberi ile büyük bir krizle biten bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımında bölüme konuk olan İrem Derici’nin sahnesi izleyenleri kahkahalara boğdu. Kıraç’ın ajanstan ayrılma haberi Ego Ajans’ta herkesi hayal kırıklığına uğratırken haberin ortaya çıkmasına sebep olan kişinin Dicle oluşu Kıraç’ı şaşırtır. Diğer tarafta Barış’ın (Deniz Can Aktaş) Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) evinde kaldığı geceki ikilinin yakınlaşma sahnesi ise izleyiciye romantik anların sinyalini veriyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun bir araya geldiği, Ali Bilgin’in yönettiği, Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın senaryosunu yazdığı ‘Menajerimi Ara’ her Salı saat 20.00’de Star TV’de izleyicilerle buluşuyor.

