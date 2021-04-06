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Menajerimi Ara’nın Feris’i Canan Ergüder kansere yakalandı

06.04.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder’in meme kanserine yakalandığı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncu, yakın zamanda kemoterapi görecek.

Menajerimi Ara’nın Feris’i Canan Ergüder kansere yakalandı

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, meme kanserine yakalandı.

Canan Ergüder, başrolünü oynadığı dizinden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder’in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.

43 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi ara dizi ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapim'a çok teşekkür ederim."


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Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder
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