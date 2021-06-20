Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Barış Dicle’ye gerçeği söylüyor!

42 bölümü ile Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Menajerimi Ara dizisi, eğlenceli ve komik anlatımlarıyla her Pazar izleyici karşısına geçiyor Dicle ve Barış arasındaki romantik ilişki sürekli sorunlarla boğuşurken, Ego Ajans menajerleri ise kendi oyuncularının derdine düşüyor. Başrollerinde Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş gibi oldukça başarılı isimler yer alıyor.
Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz’ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda’nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer.
Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle’nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans’a düşer. Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar
Ego Ajans çalışanları, Dicle’nin kovulduğu haberi ile şok olurken Kıraç, Ceyda’nın bu kararı sonucu deliye döner. Ceyda’nın bu tavrına tahammül edemeyen Kıraç, Çınar ve Peride ile Ceyda’dan kurtulmak için yeni bir plan yapar. Bu plan doğrultusunda menajerler Dicle’nin kovulmasının ardından Feris’in oyuncularını bölüşmek isterler ancak hiçbir şey istedikleri gibi gitmez. Çünkü Ceyda’nın onlara karşı verdiği savaşta pes etmek gibi bir niyeti yoktur.
Bununla beraber Çınar ve Jülide’nin eskiden sevgili olduğunu öğrenen Arzu, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Barış’ın ise Aydın’ın borçlandığı otelci adamla başı hala derttedir. Ego Ajans’tan ayrıldığı duyulan Dicle’nin ise üstüne yeni iş teklifleri yağmaya başlar.
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