Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Barış Dicle’ye gerçeği söylüyor!

42 bölümü ile Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Menajerimi Ara dizisi, eğlenceli ve komik anlatımlarıyla her Pazar izleyici karşısına geçiyor Dicle ve Barış arasındaki romantik ilişki sürekli sorunlarla boğuşurken, Ego Ajans menajerleri ise kendi oyuncularının derdine düşüyor. Başrollerinde Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş gibi oldukça başarılı isimler yer alıyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz’ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda’nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer.

Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle’nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans’a düşer. Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar