Menopoz döneminde diş kaybına dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, menopoz döneminde kadınların diş sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Münevveroğlu, menopoz döneminde kadınların ağız ve diş sağlıklarında değişiklikler yaşandığını belirterek “Günümüzde kadınlar için yaşam süresi 80 yıl ve üstü olarak öngörülüyor. Bu birçok kadının yaşamlarının yüzde 40’ını menopozda geçirecekleri anlamına geliyor. Menopoz kadınların hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilendiği önemli bir süreç. Bu dönemde ağız içerisinde de birçok değişiklik meydana gelir. Menopozda yaşanan değişiklikler arasında ağız mukozasının incelmesi, ağız kuruluğu, ağız içinde yanma hissi, tat duyusunda değişiklik meydana gelir. Aynı zamanda dişeti çekilmesi, kemik kaybı görülebilir” diye konuştu.

“EKLEM, SAÇ VE TIRNAKLAR ETKİLENİR”

Menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesinin azaldığına değinen Münevveroğlu, yaşanan değişikleri ise şöyle açıkladı: “Östrojen yetersizliği, bağ dokusundaki kolajen formasyonunda düşüşe ve dolayısıyla deri kalınlığında azalmayla neden olur. Kolajen dokusundaki değişimler, eklemler, saç, tırnaklar ve salgı bezlerini de etkiler. Menopoz hastalarında osteopeni ve osteoporoz görülebilir. Osteopeni, kemik yapım ve yıkımı arasındaki dengesizlik sonucunda kemik kütlesindeki azalma olup demineralizasyon ve osteoporoz ile sonuçlanır. Osteoporoz ise kemik kütlesinde azalma ile bunu takiben kemiklerin kırılma riskine artış ile karakterize bir hastalıktır.”