Merakla beklenen ‘Bergen’ filminden yeni kareler ortaya çıktı! Vizyon tarihine geri sayım başladı

Hayat hikayesiyle herkesi etkilemiş olan ve "Acıların Kadını" olarak bilinen müzisyen, arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 sene geçti.

Kısa ömrüne 129 şarkı, 5 longplay, 11 kaset ve bir film sığdırmış olan şarkıcı Bergen'in hayatı film haline getiriliyor.

Mehmet Binay’ın yönetmenliğini, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu üstlendiği Bergen filmi, ünlü arabesk şarkıcısı Belgin Sarılmışer’in acılarla dolu hayatını konu alıyor.

Farah Zeynep Abdullah ve Ersal Beşikçioğlu’nun başrollerinde yer aldığı film 4 Mart’ta sinema seyircisiyle buluşacak.

Aynı zamanda Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.



