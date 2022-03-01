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  4. Merakla beklenen ‘Bergen’ filminden yeni kareler ortaya çıktı! Vizyon tarihine geri sayım başladı

Merakla beklenen ‘Bergen’ filminden yeni kareler ortaya çıktı! Vizyon tarihine geri sayım başladı

01.03.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı ve arabesk müziğin en güçlü seslerinden Bergen’in hayatını anlatan filmin vizyon tarihi için geri sayım başladı. 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen filminden yeni kareler geldi.

Hayat hikayesiyle herkesi etkilemiş olan ve "Acıların Kadını" olarak bilinen müzisyen, arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 sene geçti.

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Kısa ömrüne 129 şarkı, 5 longplay, 11 kaset ve bir film sığdırmış olan şarkıcı Bergen'in hayatı film haline getiriliyor.

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Mehmet Binay’ın yönetmenliğini, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu üstlendiği Bergen filmi, ünlü arabesk şarkıcısı Belgin Sarılmışer’in acılarla dolu hayatını konu alıyor.

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Farah Zeynep Abdullah ve Ersal Beşikçioğlu’nun başrollerinde yer aldığı film 4 Mart’ta sinema seyircisiyle buluşacak.

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Aynı zamanda Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

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Bergen
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