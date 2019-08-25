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Merakla beklenen Mortal Kombat 11 Kombat Pack bugün açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 25.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Listede yok yok diyebiliriz. Mortal Kombat tutkunları bu karakterlere bayılacak!

Merakla beklenen Mortal Kombat 11 Kombat Pack bugün açıklandı

Nisan ayında; PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştiren Mortal Kombat 11, karakter listesi ile eleştirilmişti. Ed Boon, bu listenin Kombat Pack ile genişleyeceğini duyurmuş ve MK 11 oyuncularının yüreğine su serpilmişti.Bugün ise merakla beklenen Kombat Pack bomba gibi duyuruldu.

Hali hazırda Kombat Pack 1 ile oyuna Shang Tsung ve Nightwolf eklenmişti. 8 Ekim tarihinde ise Arnold Schwarzenegger abimiz yani Terminator T-800, 26 Kasım tarihinde Sindel, 28 Ocak 2019 tarihinde Joker ve 17 Mart tarihinde ise Spawn oyuna eklenecek.

Adeta beyaz perdeyi oyuna taşıyan Mortal Kombat 11, bu DLC’si ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Mortal Kombat 11 Premium Edition paketine dahil olan bu DLC’yi ayrı olarak da satın alabilirsiniz.

PC için Kombat Pack 67 TL, PlayStation 4 için Kombat Pack 159 TL ve Xbox One için Kombat Pack 190 TL olarak belirlenmiş durumda. Bizim bir şey dememize gerek yok. Konsol ile PC oyun fiyatları arasındaki uçurum bu paket ile bir kez daha kanıtlanmış oldu.

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mortal kombat kombat pack

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