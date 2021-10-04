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Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Gölgen Bengü Amerika’da profesör oldu! İşte son hali

04.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Meraklı Köfteci filminde Kemal Sunal ile rol alan Gölgen Bengü, son haliyle şaşırttı. Kariyerine oyunculuk yerine akademisyen olarak devam eden Bengü, Amerika’da öğretim üyesi olarak görev aldı.

Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Gölgen Bengü Amerika’da profesör oldu! İşte son hali

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasına giren Meraklı Köfteci filmi bugün bile severek izleniyor. Filmde Kemal Sunal’a eşlik eden, Fatma karakterini canlandıran kişi Gölgen Bengü’ydü. Kariyerine eğitim ile devam eden Bengü Amerika’da profesör olarak öğretim üyeliği yaptı. Son halini görenler ise Meraklı Köfteci’deki Fatma olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte Gölgen Bengü’nin son hali…

TÜRK SİNEMASINDA SADECE İKİ ROLÜ VAR

Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini oynayan Gölgen Bengü, 1977’de de Aslan Bacanak filminde Halim’in kardeşini oynadı. Daha sonra “Önce okul, sonra film” diyerek, oyunculuk hayatını noktaladı. Eğitimine devam eden Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Amerika'daki North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı. Bengü, New Jersey Institute of Techology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

GÖLGEN BENGÜ’NÜN SON HALİ

Türk sinemasının “benli güzeli” olarak bilinen Gölgen Bengü yıllar sonra görüntülendi. Şimdilerde 66 yaşında olan Bengü’yü görenler, Meraklı Köfteci’nin Fatma’sı olduğuna inanmakta güçlük çekti. İşte Gölgen Bengü’nün son hali…

Meraklı Köfteci'nin Fatma’sı Gölgen Bengü Amerika’da profesör oldu! İşte son hali

GÖLGEN BENGÜ KİMDİR?

1955 İstanbul doğumlu olan Gölgen Bengü oyuncu ve akademisyendir. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Akademik çalışmalar yapmış Profesör olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olup North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktorasını tamamladı. Şu anda New Jersey Teknoloji Enstitüsünde makine ve endüstri mühendisliği bölümünde profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Bengü ülkemizi de gururlandırmaya devam etmektedir.

GÖLGEN BENGÜ’NÜN KARDEŞİ DE ÜNLÜ BİR İSİM

Gölgen Bengü’nün kardeşi Bilgen Bengü, 70'lerde popüler olan Cici Kızlar grubunun üyesi olarak da ünlenmişti. 1976 yılında Cici Kızlar dağılınca Bilgen Bengü müziğe tek başına devam etti. Nino Varon'la Nova Müzik çatısı altında çalışmaya başladı ve düzenlemesi Onno Tunç'a ait "Söyle Kimdi O?" adlı 45'liğini çıkardı. Hey dergisi tarafından "Yılın Ümit Veren Kadın Sesi" seçildi. "Söyle Kimdi O?" müzik listelerinde bir numara oldu. Ardından "Kendine İyi Bak", "O Piti Piti" ve "Dik Kalbimde Yarayı" teklileri piyasaya çıktı. Altı defa Anadolu turnesine çıktı. Bunlardan bazılarında Barış Manço, Bedia Akartürk, Tanju Okan, Coşkun Demir, Edip Akbayram, Tülay Özer, Ela Altın, Ahmet Özhan, Neco, Melike Demirağ, Arzu Ece, Fatih Mühürdar, Ercan Turgut gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

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