'Meral Akşener'in kızı' diyerek paylaştılar, sosyal medyada hızla yayıldı! TikTok fenomeninden yeni video geldi

Paylaşımları ile dikkat çeken isimlerden biri olan TikTok fenomeni Merve Pery’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kızı olduğu iddia edildi. Akşener’e benzerliği ile dikkat çeken fenomen isim geçtiğimiz günlerde Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile videosunu yayınlamış ve "Sonunda annemle görüşebildik" notunu düşmüştü.

Saç kesimi, rengi ve kıyafeti ile Akşener’e benzetilen ve kızı olduğu iddiası sosyal medyada hızla yayılan Merve Pery yeni videosunda “Bu video bir çoğunuzu hayal kırıklığına uğratacak. Biliyorum ama artık bunu açıklamanın vakti geldi diye düşünüyorum. Aranızda birçok kişi Meral Akşener'in annem olduğuna inandı.” dedi ve gerçeği açıkladı.

"Benim gerçek annem arkadaşlar burada. Meral Akşener değil maalesef" diyen fenomen ismin annesi de videoda yer aldı.

TEPKİ YAĞDI

Merve Pery’nin takipçileri "Kandırıldık", "Kendimden çok inanmıştım", "Ben anneme söyledim bir de anne bak Meral Akşener'in kızı dedim", "Çok benziyorsunuz", "Ben gerçek sanmıştım" yorumlarında bulundu.





