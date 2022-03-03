Meral Kaplan boşanma davasında tanığa saldırıp küfürler etti! "Bana dil çıkardı, tahrik etti"

2018 yılında eşi Erhan Kiani'ye aldatma gerekçesiyle dava açan Meral Kaplan o dönem çocuğunun velayetini kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Oyuncu ve eski manken olan Meral Kaplan boşanma davasında tanık olan Kübra Ulutaş’a saldırdı.

Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olayın ardından şikayetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi.

Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi. Herhangi bir temasım olmadı.Bana dil çıkardı, tahrik etti" dedi.

Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.



