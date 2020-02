Meram’ın her okuluna TÜBİTAK kitaplığı kazandırılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede bulunan tüm okullara TÜBİTAK Bilim Yayınları Kitaplığı kazandırıyor.

Meram Belediyesi, Meram’da bulunan tüm okullara TÜBİTAK Bilim Yayınları Kitaplığı kuruyor. Kitaplıkların kurulmasına yönelik protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal arasında imzalandı.

“Meram’ın tüm okulları yıl sonuna kadar kütüphanelerine kavuşacak”

Protokol öncesi bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay’da projenin sonuna gelinip açılışın gerçekleştirildiğini hatırlatarak aynı projenin Meram’da uygulanacağının bilgisini verdi. Meram’da bulunan her okulda okulun yaş grubu ve derecesine göre kitaplık oluşturulacağını söyleyen Başkan Kavuş, TÜBİTAK’ın kitap ve yayın desteği ile birlikte çocukların ve gençlerin bilim yayınlarıyla buluşturulacağını kaydetti. Projeye desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a ve Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür eden Başkan Kavuş, “Meram’da anaokulları, ilkokullar, ortaokul ve liseler dahil yaklaşık 160 okul bulunuyor. Her bir okulumuza dışarıya ihtiyaç duymadan kendi atölyelerimizde okulların durumuna göre ürettiğimiz kitaplıklardan bu dönem sonuna kadar kazandırarak çocuklarımızı bu yayınlara kolaylıkla ulaşmalarını sağlamış olacağız. Oluşturulacak kitaplıklar ile öğrencilerin popüler bilime olan merakının artırılması, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada öncülük etmeyi, bilim okuryazarlığı düzeyini artırmayı, her yaştan insanı bilimle tanıştırmayı, bilimi sevdirmeyi, bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri anlaşılır bir dille okuyucunun bilgisine sunmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.