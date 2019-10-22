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Mercedes’de kullanıcıların verileri hacker’ların eline geçmiş olabilir

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 22.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Mercedes uygulaması araç sahiplerinin işini kolaylaştıran güvenlik ve güncelleme verilerini içeren önemli bir asistan görevi görüyor. Ancak ne var ki, uygulamadaki bir açık yüzünden kullanıcıların verileri hacker’ların eline geçmiş olabilir.

Mercedes’de kullanıcıların verileri hacker’ların eline geçmiş olabilir

Uygulamadaki açığı yine kullanıcılar fark ettiler ve diğer Mercedes kullanıcılarının isimlerine, telefon numaralarına, adres bilgilerine ulaşabildiklerini gördüler.

Söz konusu açığın 18 Ekim günü sadece birkaç saat boyunca sürdüğü, ardından uygulamanın güncellendiği ve bu verilere erişilemediği de vurgulanıyor.

Ancak açık nedeniyle sayısız Mercedes sahibinin kişisel verilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Öte yandan, lokasyon paylaşımı ve hesap bilgileri ile şifrelerin başkalarının eline geçmesi, araçların yerinin tespit edilip uygulama üzerinden kilidinin açılması ve uzaktan çalıştırılarak çalınması gibi riskleri de beraberinde getirdi ancak hiçbir aracın çalınmadığı vurgulanıyor.

Yine de bu örnek dijital çağda güvenlik açıklarının ne kadar büyük tehditler oluşturduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
mercedes güvenlik açığı

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