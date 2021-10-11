Meriç Aral-Serkan Keskin çiftinden 'evlilik' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 30 Eylül'de MFÖ ile başlayan sonbahar konserler serisi önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Athena'nın muhteşem konseri ile son buldu.

Konseri izlemeye gelenler arasında Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Zerrin Tekindor, Hira Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Nilay Deniz ve Gözde Çığacı gibi ünlü isimler vardı.

"EĞLENMEYE GELDİK"

Aral, geceye üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Serkan Keskin ile birlikte katıldı. Muhabirlerle sohbet eden çift, "Gençliğimizin grubu. Güzel bir akşam ve eğlenmeye geldik." ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK İLERİDE OLABİLİR"

İlişkileri hakkında da konuşan aşıklar, "Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şu an çok mutluyuz. İlerisine bakacağız." açıklamasını yaptı.

