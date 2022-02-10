Meriç Erkan'ın eski aşkı Ahu Tuğba'nın kızı merak konusu oldu

Meriç Erkan ismini "Mahmut" olarak değiştirdi. "Nasuh tövbesi" ettiğini ifade eden ünlü isim, "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım! Kurban olduğum Allah'ım, sözünden dönmez. O beni affetti" dedi.

Ahu Tuğba'nın eski aşkı olarak da tanınan Meriç Erkan gündem olunca gözler Tuğba'ya çevrildi. Ahu Tuğba konu hakkında bir yorumda bulunmazken ne yaptığı merak konusu oldu.

Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor.

Miami'de hayatını sürdüren Tuğba'nın kızı Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiredi. Anjelik Calvin daha sonra polis akademisinde eğitim aldı.

Ahu Tuğba'nın kızı Maimi'de polis oldu. Tuğba ve kızı Miami'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor.



