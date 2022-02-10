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Meriç Erkan'ın eski aşkı Ahu Tuğba'nın kızı merak konusu oldu

10.02.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maneviyata yönelen, sakal bırakıp imajını tamamen değiştiren Meriç Erkan bir dönem Ahu Tuğba ile büyük aşk yaşamıştı. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak tanınan Erkan gündeme gelince bir döneme damga vuran oyuncu da merak edildi. Ahu Tuğba'nın ne yaptığı ve kızı araştırılan konular arasına girdi.

Meriç Erkan'ın eski aşkı Ahu Tuğba'nın kızı merak konusu oldu

Meriç Erkan ismini "Mahmut" olarak değiştirdi. "Nasuh tövbesi" ettiğini ifade eden ünlü isim, "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım! Kurban olduğum Allah'ım, sözünden dönmez. O beni affetti" dedi.

Ahu Tuğba'nın eski aşkı olarak da tanınan Meriç Erkan gündem olunca gözler Tuğba'ya çevrildi. Ahu Tuğba konu hakkında bir yorumda bulunmazken ne yaptığı merak konusu oldu.

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Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor.

Ekran Alıntısı

Miami'de hayatını sürdüren Tuğba'nın kızı Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiredi. Anjelik Calvin daha sonra polis akademisinde eğitim aldı.

Meriç Erkan'ın son hali gündem oldu! Sakallarını uzattı, yıllar önce yaşananları itiraf etti: 'Tamamen kurguydu'Meriç Erkan'ın son hali gündem oldu! Sakallarını uzattı, yıllar önce yaşananları itiraf etti: 'Tamamen kurguydu'

Ahu Tuğba'nın kızı Maimi'de polis oldu. Tuğba ve kızı Miami'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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