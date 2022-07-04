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Meriç Erkan'ın "O dönem yaşananlar doğaçlama kurgu" sözleri Ahu Tuğba'yı kızdırdı

04.07.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katarsis'e konuk olan Meriç Erkan'ın açıklamaları Ahu Tuğba'yı kızdırdı. Bir süredir kızıyla Miami'de yaşayan Ahu Tuğba Meriç Erkan'ın "Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" sözleriyle çileden çıktı.

Meriç Erkan'ın "O dönem yaşananlar doğaçlama kurgu" sözleri Ahu Tuğba'yı kızdırdı

Sarık, sakal ve cüppeli tarzıyla gündeme gelen ve adını da Mahmut yapan Meriç Erkan, son olarak Katarsis'e konuk oldu. "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" diyen Erkan, o dönem yaşadığı hayatla ilgili olarak "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm adı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. Ahu Tuğba'yla program bu binadaydı. O dönem görevim insan eğlendirmekti..." dedi.

Meriç Erkan çıktığı yayınlarla ilgili de "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır" itirafında bulundu.

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"GİTSİN İBADETİNİ YAPSIN"

Meriç Erkan olarak ünlenen Mahmut Erkan'ın sözleri Ahu Tuğba'yı çok kızdırdı. Magazinsortie'ye konuşan Ahu Tuğba açıklamasında şunları söyledi:

Yaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan, Katarsis'e konuk oldu! Ahu Tuğba yorumu: O dönemin yalancısıyım benYaşam tarzını değiştiren Meriç Erkan, Katarsis'e konuk oldu! Ahu Tuğba yorumu: O dönemin yalancısıyım ben

"Ben bin kez söyledim zaten hiçbir şey olmadığını. Hâlâ reklam peşinde. Gitsin ibadetini yapsın, ne işi var gazetelerde? Benim bu şahısla aramda hiçbir şey olmamıştır. İlk sinema filmini de benle çekmiştir, yıllarca hiçbir şey olamamıştır. 1988 yılından TV programına kadar ne yapmış sinemada? Benim hatam bir açılışa gittik, orada gördüm. Bana "Annem sana dua ediyor" dedi. Ben de Savaş Kalafat'a söyledim. Çünkü "Ahu Tuğba'yı seviyorum" diyen TV'ye çıkıyordu o zamanlar... Ben aptal mıyım, hepsi kendi kendi reklamlarının peşindeydi. İbadetine devam etsin... Benim sayemde para kazandı, ben hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum!"

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