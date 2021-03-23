Meriç Kırdan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merve Boluğur'un sevgilisi ne iş yapıyor?

Merve Boluğur'un yüzünü gizlediği sevgilisi Meriç Kıran gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Genç oyuncunun uzun süredir ekranlara gelmemesine rağmen ilişkileri magazin gündeminde ve sosyal medyada çok konuşuluyor. Peki, Merve Boluğur'un yeni sevgilisi Meriç Kıran kimdir ve nerelidir? İşte, Meriç Kıran hakkında bazı bilgiler...

MERİÇ KIRDAN KİMDİR?

Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Meriç Kıran'ın Şişli'de bir mekanın işletmesinden sorumlu olduğu biliniyor. Meriç Kıran hakkında haber kaynaklarında yer alan bir diğer bilgi ise uzun süredir devam eden birlikteliğini Merve Boluğur için sonlandırdığı yönünde oldu.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur 16.09.1987 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Merve Boluğur’un babası Erdoğan Boluğur, annesi ise Nehra Boluğur’dur. Merve Boluğur annesi ev hanımı iken babası bir ayakkabı dükkanı işletmecisidir.

Boluğur ailesinin tek kızı olan Merve Boluğur aslen İstanbulludur ve Nişantaşı’nda büyümüştür. 33 yaşında olan Merve Boluğur’un boyu 1.64 metre kilosu ise 54’tür. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur’un burcu Başak’tır.

Merve Boluğur eğitim çocukluk hayali sunuculuk olan Merve Boluğur Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra eğitim hayatını noktaladı. Oyunculuk sektörüne atıldıktan sonra Merve Boluğur Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

