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Mersin'in yöresel tadı kerebiç Ramazan'ın olmazsa olmazı!

Betül Songur Betül Songur
14.04.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Ramazan aylarının vazgeçilmez tatlısı olan kerebiç, yine sofralarla buluştu. Kan şekerini hızlı yükseltmediğinden çokça tercih edildiği söylenen kerebiç tatlısı, yörenin olmazsa olmazları arasında bulunuyor.

Mersin'in yöresel tadı kerebiç Ramazan'ın olmazsa olmazı!

Kerebiçin Ramazan tatlısı olarak bilindiğini kaydeden Suna Kurucu, "Eskiden sadece Ramazan ayında yapılırdı ama artık yılın 12 ayı yapıyor. Tabii bu ay çok fazla satışı oluyor. Kerebiç ham maddesi irmik. Zaten bu dönemde en çok tercih edilen tatlıların başında gelmesinin sebebi hafif ve sağlıklı bir tatlı olmasıdır. İçinde bulunan her şey doğal. İçine fıstık ve ceviz konularak yapılıyor. Kaymağı da tamamen doğal ürünlerden yapılıyor. Bu dönemde sabah 05.00'de işe başlıyoruz. Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeyi koruma adına imalathaneleri 2-3 yere böldük kalabalık olmasın diye. Bu şekilde üretimi devam ettiriyoruz" dedi.

'KAN ŞEKERİNİ HIZLI YÜKSELTMEDİĞİNDEN TERCİH EDİLİYOR'

Günde yüzlerce adet kerebiç ürettiklerini kaydeden Kurucu, "Hiç olmuyorsa günde 80-90 tava üretim yapıyoruz. Bu günden güne değişebiliyor. Şu anda Ramazan ayının başındayız. Bu önümüzdeki dönemde fazla olacaktır. Kerebiçe ilgi her zaman yüksektir. Kerebiç diğer tatlılar gibi değil kan şekerini hemen yükseltmediği için, o yüzden tercih edilen bir tatlıdır. Şu anda talepten de bunu görebiliyoruz. Bunun tadını bilmeyen bile Ramazan ayında mutlaka bir kez yer. Zaten bir kere yedi mi bir daha da bırakmaz" şeklinde konuştu.

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ÇÖVEN KÖKÜ İLE YAPILIYOR

Kerebiçin köpüğünün nasıy yapıldığını da anlatan Kurucu, "Köpüğün yapılmasında çöven kökünü kullanırız. Bu kök önce iyice yıkandıktan sonra 3-4 saat kaynatılır. Su kahverengiyi alınca süzülür. Süzdükten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra da çırpma makinesiyle iyice çırpılır. Soğuyan su çırpınca beyaz köpük halini almaya başlar. Sonra sıcak şerbeti dökmeye başlarız ve beyaz köpük halini alır" ifadelerini kullandı.

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İHA

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