Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 03.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Çektiği her kareyle olay olan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş , dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın çıplak fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi Instagram'ı salladı.

Madonna'dan Lady Gaga'ya, Kate Moss'tan Daria Werbowy'a Miley Cyrus'tan Kim Kardashian'a birçok ünlü ile çalışan Alaş, dönem dönem Victoria's Secret melekleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Mert Alaş bu kez Victoria's Secret'ın meleği ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşınca olanlar oldu. Kendall Jenner'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.

mert

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Kendall Jenner mert alaş

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