Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi Instagram'ı salladı.
Madonna'dan Lady Gaga'ya, Kate Moss'tan Daria Werbowy'a Miley Cyrus'tan Kim Kardashian'a birçok ünlü ile çalışan Alaş, dönem dönem Victoria's Secret melekleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya devam ediyor.
Mert Alaş bu kez Victoria's Secret'ın meleği ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşınca olanlar oldu. Kendall Jenner'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.
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