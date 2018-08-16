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Mert Alaş Nicki Minaj'a klip çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 17:07 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı ve arkadaşı olarak tanınan Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott, Nicki Minaj'ın Ganga Burn adlı şarkısının klibini yönetti.

Mert Alaş Nicki Minaj'a klip çekti

Dördüncü stüdyo albümü Queen’i çıkaran Nicki Minaj, Ganga Burn adlı şarkısına klip çekti.

Nicki Minaj’ın başrolde yer aldığı klibin yönetmenliğini, ünlülerin fotoğrafçısı olarak tanınan Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott üstlendi.

Madonna’dan Kate Moss’a müzik ve moda dünyasının ikonik birçok ismiyle hem çalışan hem de yakın arkadaş olan Mert Alaş ve Marcus Piggott, fotoğraftan sonra klip yönetmenliğinde de bir kez daha başarıya imza attı.

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35 yaşındaki ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, klipte Kleopatra’yı canlandırdı.

Mert Alaş ve Marcus Piggott, geçen yıl da Nicki Minaj’ın Regret in Your Tears adlı klibini yönetmişti.


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mert alaş Nicki Minaj Marcus Piggott

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