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Mert Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne iş yapıyor?

24.11.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Aydın ve Merve Boluğur, ekim ayında dünya evine girmişti. “Olmadı, yürütemedik.” İfadelerini kullanan ünlü isimlerin evliliği sadece 53 gün sürdü. Mert Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski eşi Merve Boluğur’a teşekkür etti. Peki Mert Aydın kimdir? Ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Mert Aydın kimdir, kaç yaşında? Merve Boluğur’un eski eşi Mert Aydın ne iş yapıyor?

Mert Aydın ve Merve Boluğur, 2 Ekim tarihinde Fuat Paşa Yalısı’nda dünya evine girmişti. Henüz 2 ay bile olmadan boşanma kararı alan ünlü iki isim, evliliklerini tam 53 gün sonra noktaladı. Boşanmanın ardından sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Mert Aydın, “Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim.” paylaşımında bulundu. Bu süreçten sonra Mert Aydın’ın ne iş yaptığı ve kaç yaşında olduğu ise merak ediliyor.

MERT AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mert Aydın 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 14 yaşından beri profesyonel bir şekilde müzik kariyerinde bulunan Aydın, DJ performansları ile tanınıyor. Bir müzik şirketinin kurucularından olarak bilinen Mert Aydın daha önce Sinan Akçıl, Ajda Pekkan, Linet ve Irmak Arıcı gibi ünlü simalar ile çalışmıştı. 2 Ekim tarihinde Merve Boluğur ile nikah masasına oturan ünlü DJ’in boşanma kararı ise sevenleri şok etti.

Merve Boluğur ve Mert Aydın henüz iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.

MERVE BOLUĞUR'UN BOŞANMA AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Mert Aydın boşanma kararıyla ilgili açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.

Mert Aydın ve Merve Boluğur’un ani boşanma kararı sosyal medyada şok etkisi yarattı. Ünlü isimlerin sadece 53 gün süren evliliklerini neden bitirdiği konusunda net bir açıklama yapılmasa bile, ikili sosyal medya hesaplarından birtakım açıklamalarda bulundu. Merve Boluğur sosyal medya hesabından “Olmadı, teşekkürler. Hayat bu… Mert’e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler.” İfadelerine yer verdi.

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