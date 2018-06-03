Mert Fırat aileye girdi

Sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat, önceki gün Etiler’de objektife takıldı. Kendisi gibi oyuncu olan Hande Doğandemir’le ilişkisini bitirdiktenhemen sonra, İdil Fırat’la beraber olmaya başlayan oyuncu, kahvaltı yaparken görüntülendi. Çifte, İdil Fırat’ın kardeşi Can ve dedesi de eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta Fransa’da aşkları belgelenen ikili, dört saat boyunca mekanda keyifli dakikalar geçirdi. Kısa sürede aileye giren oyuncunun hesap geldiğinde, lavaboya gitmesi ve hesabı sevgilisinin ödemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Birlikteliklerini kabul etmeyen çiftin, aşklarını artık göz önünde yaşamayı tercih ettiği görüldü.

İdil Fırat, eski sevgilisi oyuncu Engin Öztürk’ü de kardeşiyle tanıştırmıştı.

Hesabı, İdil Fırat’ın ödemesi gözden kaçmadı.

