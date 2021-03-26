Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mert Fırat biyografisi...

Şu sıralar ekranlarda yayınlanan Kefaret dizisinde rol alan ve öncesinde Aşk ve Gurur, İntikam gibi başarılı yapımlarda rol almış olan oyuncu Mert Fırat'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 2018 senesinde İdil Fırat ile evlenmiş olan Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında?
40 yaşında olan ve 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ankara’da doğmuş olan başarılı oyuncu, yaptığı bir açıklamada "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" ifadelerini kullanmıştır.
Mert Fırat, kariyerine tiyatro ile başlangıç yaparak pk çok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almıştır. Eski zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Binbir Gece dizisinde rol alarak tanınırlılığını arttıran başarılı oyuncu, tiyatro kariyerine daha fazla ilgi göstermiştir. Mert Fırat, 2018 senesinde hayatını İdil Fırat ile birleştirmiştir.
Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan
Her Şey Seninle Güzel (2018)
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
Atlıkarınca (2010) - Erdem
Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık
Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak
Yol Ayrımı (2017)
Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
Serçe Sarayı (2015) - Kadir
Gece (2014) - Yusuf
Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
Hayattan Korkma (2007) - Engin
İşte Benim (2006) - Ali
Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
Bizim Evin Halleri (2000) - Bora
İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur
Unutma Beni İstanbul (2011)
Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol
Beni Unutma (2011) - Sinan
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