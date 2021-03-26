Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mert Fırat biyografisi...

Şu sıralar ekranlarda yayınlanan Kefaret dizisinde rol alan ve öncesinde Aşk ve Gurur, İntikam gibi başarılı yapımlarda rol almış olan oyuncu Mert Fırat'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 2018 senesinde İdil Fırat ile evlenmiş olan Mert Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MERT FIRAT KİMDİR?

40 yaşında olan ve 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ankara’da doğmuş olan başarılı oyuncu, yaptığı bir açıklamada "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" ifadelerini kullanmıştır.

Mert Fırat, kariyerine tiyatro ile başlangıç yaparak pk çok sinema filmi ve televizyon dizisinde yer almıştır. Eski zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Binbir Gece dizisinde rol alarak tanınırlılığını arttıran başarılı oyuncu, tiyatro kariyerine daha fazla ilgi göstermiştir. Mert Fırat, 2018 senesinde hayatını İdil Fırat ile birleştirmiştir.