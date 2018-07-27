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Mert Fırat'la evlilik hazırlığı yapan İdil Fırat hamile mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Mert Fırat, 3 aydır birlikte olduğu sevgilisi İdil Fırat'ı, ailesinin yaşadığı Antakya’ya götürerek tanıştırmıştı.

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, geçtiğimiz haftalarda evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Hatay'da nişanlanan çiftin ağustos ayında dünyaevine girecekleri öğrenilmişti.

'Hamile değilse yüzüme tükürün' İdil Fırat'tan takipçisine ayar

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Çiftin, kısa sürede dünyaevine girmek istemeleri akıllara, "İdil Fırat hamile mi?" sorusunu getirmişti.
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İdil Fırat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sosyetik güzel, bir takipçisini fotoğrafına attığı yoruma sinirlendi. Fırat, "Hamile değilse yüzüme tükürün" yazan takipçisine, "Valla tükürmek ayıp olur ama başka bir şey isterseniz yapalım, sevgiler" yanıtını vererek hamilelik iddialarına yanıt verdi.
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