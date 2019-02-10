Mert Fırat sahne ücretine zam yaptı!

Mert Fırat hem oyunculuk yapıyor, hem de bazı mekanlarda sahne alarak şarkı söylüyor. Zuhal Olcay, Jülide Özçelik ve Özge Fışkın gibi ünlü şarkıcılarla sahneye çıkan oyuncu ücretine zam yaptı. Mert Fırat, konser başı kaşe fiyatını 30 bin TL'ye yükseltti.

"İDİL FIRAT: KENDİME GÜVENEMEM"

Mert Fırat geçtiğimiz gün eşi İdil Fırat'la bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Magazin muhabirleri İdil Fırat'a "Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu. Fırat, ''Bu konuda eğitimim yok. Kendime güvendiğim bir alan değil. Herkes bildiği işi yapsın.'' dedi. (Gecce.com)

