Mert Fırat Suriyelilere dil eğitimi dersi verdi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'daki Halk Eğitim Merkezlerinde 52 bin Suriyeliye Türkçe kursları verilmeye başlandı.

Bu kapsamda İstanbul’daki Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi’nde Türkçe öğrenen Suriyelilere Mert Fırat ziyaret gerçekleştirdi.

"EN BÜYÜK ENGEL DİL SORUNU"

Dersin bir bölümünde eğitmenlik yapan Fırat, “Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum.” dedi.

