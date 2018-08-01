MAGAZİN

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğün tarihi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 09:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Mert Fırat ile nişanlısı İdil Fırat, uzun araştırmalar sonucunda düğün yerinde karar kıldı. 8 Eylül’deki düğün, Alaçatı’da yapılacak.

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğün tarihi belli oldu

Yaşadıkları yıldırım aşkı resmileştirmek için zaman kaybetmeyen ve temmuz başında aile arasında nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat, düğün için de fazla beklemeyecek. 8 Eylül’de nikah masasına oturacak olan çiftin düğün mekanı arayışı da nihayet son buldu.

PARA İSTEMİYOR

Düğünü Alaçatı’da yapmak isteyen ve haftalardır yer bakan çift, son kararını verdi. Tören, yapımcı Muzaffer Yıldırım’a ait The Stay Otel’de yapılacak. Nişan törenlerinde de bulunan Yıldırım’ın, mekan kullanımından ücret istemediği ileri sürüldü.

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