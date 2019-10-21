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Mert Fırat yeni imajıyla şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:52 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat, sosyal medyada yeni imajıyla fotoğraf paylaştı.

Mert Fırat yeni imajıyla şaşırttı!

Mert Fırat, önümüzdeki yıl vizyonlarda olacak yeni polisiye filmi için bıyık bıraktı. Yakışıklı oyuncu bıyıklı fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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"ENDİŞELENMEYİN"
Yakışıklı oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına “Bıyık film icabıdır lütfen endileşenmeyiniz.” notunu ekledi. Takipçileri film için de olsa Fırat'ın yeni bıyıklı imajına olumlu yorumlar yaptı.

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EMNİYETTE EĞİTİM
Mert Fırat, geçtiğimiz günlerde rol alacağı polisiye film için emniyette eğitime gitmişti. Bununla ilgili “Kadroda Melisa Aslı Pamuk ile Celil Nalçakan da var. Geçenlerde gözlem yapmak ve eğitim almak için emniyete gittim.” açıklamasında bulunmuştu.

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