MAGAZİN

Mert Fırat'tan kendisine çirkin diyenlere ilginç cevap!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 13:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Oyuncu Mert Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi hakkında çirkin yorumu yapanlara göndermede bulundu.

Mert Fırat'tan kendisine çirkin diyenlere ilginç cevap!

Gerek oynadığı reklam filmleriyle ve gerekse Cem Yılmaz’ın son filmi Arif V 216’da üstlendiği rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Mert Fırat, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kendisinden söz ettirdi.

Takipçilerinin saygı sınırlarını aşan paylaşımlarına çoğu zaman sessiz kalmayı tercih eden ünlülerden farklı olarak Mert Fırat esprili bir gönderme yaparak bu tarz yorumlara bir yanıt vermiş oldu. Maymun emojili bir paylaşımla hesabına yüklediği fotoğrafına; “Beğenmeyen, çirkin bu be diyenleri desteklemek için sevgilerle” notunu düşerek adeta ‘Bana çirkin diyenlere gelsin’ demiş oldu.

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